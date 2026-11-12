Viernes 13 en Estados Unidos: ¿Por qué esta fecha se relaciona con la mala suerte y cuánto dinero mueve el temor?

El viernes 13 arrastra una reputación de mala suerte que influye en las costumbres de millones de personas en Estados Unidos.

Aunque no existe una explicación única sobre el origen de esta superstición, varias teorías relacionan el temor con relatos bíblicos, acontecimientos históricos y creencias sobre el número 13. Su influencia llega incluso a edificios, hoteles, aeropuertos y decisiones comerciales.

Una de las explicaciones más conocidas apunta a la Última Cena. Según esta tradición cristiana, Judas Iscariote ocupó el puesto número 13 en la reunión antes de traicionar a Jesús.

La asociación entre el número y el infortunio se reforzó con el paso del tiempo, mientras que el viernes también adquirió una connotación negativa dentro de distintas interpretaciones religiosas.

Otra teoría vincula la fecha con la detención de los caballeros templarios. El viernes 13 de octubre de 1307, el rey Felipe IV de Francia ordenó arrestar a integrantes de esta orden.

Aunque los historiadores no consideran que este episodio explique por sí solo el origen de la superstición, contribuyó a alimentar su asociación con acontecimientos desafortunados.

¿Por qué el número 13 provoca temor?

La numerología también ofrece una explicación. El número 12 suele representar la totalidad o el orden en diferentes tradiciones: los 12 meses del año, los 12 apóstoles y los 12 signos del zodiaco. El 13, al romper esa secuencia, quedó asociado con el desequilibrio y lo imprevisible.

En Estados Unidos, esta creencia tiene consecuencias visibles. Según National Geographic, más del 80 % de los edificios altos omite el piso 13 en sus ascensores o sistemas de numeración.

Algunos hoteles y hospitales evitan identificar habitaciones con ese número, mientras que ciertos aeropuertos prescinden de la puerta 13.

La superstición también puede afectar la actividad económica. Donald Dossey, historiador y fundador del Centro de Manejo del Estrés y del Instituto de Fobias, en Asheville, Carolina del Norte, estimó que el país pierde entre 800 y 900 millones de dólares en negocios durante los viernes 13, debido a que algunas personas evitan viajar o realizar determinadas transacciones. Esa cifra corresponde a una estimación citada por el especialista, no a una medición oficial de pérdidas.

Un temor que también influye en quienes no creen

Una investigación de la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago examinó cómo las supersticiones pueden condicionar el comportamiento.

La científica conductual Jane Risen explicó que las personas pueden imaginar con mayor facilidad un resultado negativo después de que alguien les advierte sobre un supuesto maleficio. Esa facilidad para visualizarlo puede hacer que lo perciban como más probable, incluso si no creen en la superstición.

Sin embargo, el 13 no tiene una connotación negativa en todas las culturas. Algunas tradiciones paganas lo consideran un número favorable y lo relacionan con los ciclos lunares.

Así, el viernes 13 combina relatos religiosos, referencias históricas y mecanismos psicológicos que ayudan a explicar por qué una fecha del calendario todavía puede modificar decisiones cotidianas y comerciales.

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