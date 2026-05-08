¡Sal con tiempo!: metro de Nueva York tendrá cortes de servicio en 13 líneas desde este viernes hasta el lunes

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La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) ha ratificado una serie de ajustes operativos en la red del metro de Nueva York que coincidirán con la festividad del Día de la Madre.

Estas medidas incluyen la suspensión parcial de tramos, cambios de vías y variaciones en la frecuencia de paso en un total de 13 líneas del sistema. Los trabajos, descritos como labores de mantenimiento estructural y mejoras de señalización, impactarán los traslados de miles de usuarios que se movilizan entre Manhattan, Brooklyn, Queens, El Bronx y Staten Island desde la noche del viernes 8 hasta la madrugada del lunes 11 de mayo.

Afectaciones en la Línea 7 y rutas de Queens

La Línea 7, una de las arterias principales del condado de Queens, presenta una de las interrupciones más significativas del cronograma.

Corte de servicio: No habrá trenes entre las estaciones 74 St-Broadway y 34 St-Hudson Yards desde el viernes a las 11:30 p. m. hasta el lunes a las 3:30 a. m.

No habrá trenes entre las estaciones 74 St-Broadway y 34 St-Hudson Yards desde el viernes a las 11:30 p. m. hasta el lunes a las 3:30 a. m. Alternativas de transporte: Se han habilitado autobuses de enlace (shuttles) gratuitos en tres rutas: T320, T323 y T280. Asimismo, los pasajeros podrán utilizar el servicio de Long Island Rail Road (LIRR) sin costo adicional en puntos específicos.

Se han habilitado autobuses de enlace (shuttles) gratuitos en tres rutas: T320, T323 y T280. Asimismo, los pasajeros podrán utilizar el servicio de Long Island Rail Road (LIRR) sin costo adicional en puntos específicos. Paradas omitidas: En dirección a Flushing, los convoyes no se detendrán en 82 St, 90 St, 103 St ni 111 St.

Cambios en las líneas de Lexington Avenue (4 y 6)

El servicio que conecta El Bronx con Manhattan operará con restricciones de parada y cambios en la modalidad expreso/local.

Línea 6: En dirección sur (hacia Manhattan), los trenes omitirán las estaciones entre Parkchester y 3 Av-138 St, parando únicamente en Hunts Point Av.

En dirección sur (hacia Manhattan), los trenes omitirán las estaciones entre Parkchester y 3 Av-138 St, parando únicamente en Hunts Point Av. Línea 4: Se reporta servicio reducido en El Bronx y la omisión de la parada Mosholu Pkwy el sábado y domingo. Los usuarios deberán realizar transferencias en Bedford Park Blvd o Kingsbridge Rd según su destino.

Modificaciones en Manhattan y Brooklyn (Líneas 1, 2, 3, A y C)

Las líneas que recorren el West Side y conectan con Brooklyn también verán alterados sus tiempos de viaje.

Líneas 2 y 3: Funcionarán como locales en Manhattan, realizando paradas adicionales en 79 St y 86 St en ambas direcciones durante todo el fin de semana.

Funcionarán como locales en Manhattan, realizando paradas adicionales en 79 St y 86 St en ambas direcciones durante todo el fin de semana. Líneas A y C: En dirección a Queens y Euclid Av, los trenes omitirán las estaciones de Ralph Av y Rockaway Av en Brooklyn.

En dirección a Queens y Euclid Av, los trenes omitirán las estaciones de Ralph Av y Rockaway Av en Brooklyn. Línea L: Presentará frecuencias reducidas, con trenes cada 8 o 10 minutos dependiendo del tramo, debido a mejoras en el sistema de señales.

Ajustes en el Staten Island Railway (SIR)

La línea ferroviaria de Staten Island operará con un horario especial durante todo el fin de semana largo.

Frecuencia: Los trenes saldrán cada 45 minutos entre St George y Tottenville.

Los trenes saldrán cada 45 minutos entre St George y Tottenville. Logística de andenes: En el tramo comprendido entre las estaciones Huguenot y Grant City, todos los abordajes se realizarán exclusivamente desde el andén con dirección a Tottenville.

Recomendaciones para los pasajeros

Se recomienda a quienes tengan planeado asistir a reuniones familiares o laboral durante el domingo 10 de mayo verificar el estado del servicio en tiempo real a través de los canales oficiales de la MTA. Debido a las suspensiones de tramos, los conductores sugieren prever tiempos de traslado mayores a los habituales. Para quienes utilicen los autobuses de enlace, se recuerda que deben seguir las señalizaciones en las estaciones de transferencia para ubicar las paradas de los buses gratuitos.

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