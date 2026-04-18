¿Buscas empleo? La MTA ofrece estos puestos en construcción en Harlem

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El avance en las obras de extensión de la línea Q del MTA ha generado la apertura de nuevas oportunidades laborales en el sector público de Nueva York.

La Metropolitan Transportation Authority confirmó la realización de un evento de contratación enfocado en la fase 2 del proyecto de la Segunda Avenida, el cual conectará las calles 96 y 125. La convocatoria está dirigida a personas interesadas en el área de construcción, así como a quienes deseen ingresar a programas de capacitación sindical y aprendizaje dentro de la industria del transporte masivo.

Detalles del evento de contratación

La jornada informativa y de recepción de perfiles se llevará a cabo el próximo viernes 24 de abril de 2026. El punto de encuentro serán las escuelas P.S. 083 y P.S. 182 Luis Muñoz Rivera, ubicadas en el 219 East 109th Street, entre la Segunda y Tercera Avenida.

El horario de atención al público está fijado desde las 4:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. Se recomienda a los interesados realizar una preinscripción en el portal oficial de la institución para facilitar el ingreso al recinto.

Perfil y requisitos para los aspirantes

Para participar en los procesos de selección del MTA y las empresas contratistas del proyecto, los candidatos deben cumplir con los siguientes criterios básicos:

Tener una edad mínima de 18 años.

Poseer diploma de escuela secundaria (High School) o su equivalente.

Contar con autorización legal para trabajar en el territorio de los Estados Unidos.

Ofertas en otras agencias municipales

Además de los puestos vinculados directamente a la expansión del sistema de metro, el evento contará con la presencia de otras dependencias de la ciudad. Representantes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y del Departamento de Bomberos (FDNY) ofrecerán datos sobre exámenes de servicio civil y vacantes disponibles en sus respectivas áreas. Esta iniciativa busca centralizar la oferta de empleo público y programas de formación técnica en un solo punto de atención para la comunidad de Harlem y zonas aledañas.

Alcance de la obra ferroviaria

El contrato para esta etapa del proyecto asciende a 1.900 millones de dólares y contempla la operatividad del nuevo tramo para el año 2032. La ampliación permitirá integrar la línea Q con las líneas 4, 5 y 6, además de establecer una conexión con el Metro-North Railroad en la calle 125 y Lexington Avenue. La contratación de personal actual responde a la necesidad de mano de obra para las fases de excavación, infraestructura y servicios auxiliares que requiere la magnitud de la obra.

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