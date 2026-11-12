​Trump delega en Marco Rubio la agenda hacia Cuba con la meta de "dejar resuelto" antes de 2029

El mandatario estadounidense, Donald Trump, afirmó este jueves que busca "dejar resuelto lo de Cuba" mediante la conducción directa del secretario de Estado, Marco Rubio, a quien encomendó liderar las presiones destinadas a forzar transformaciones políticas y económicas en la nación caribeña.

​En declaraciones ofrecidas vía telefónica a la cadena Salem News Channel, el gobernante destacó el origen familiar del jefe de la diplomacia estadounidense como un factor clave para asumir dicha tarea.

​"Quiero dejar resuelto lo de Cuba antes de irme (en el 2029), y tenemos a alguien muy bueno y talentoso para encargarse de Cuba que se llama Marco Rubio. Sus padres son de Cuba y le encantaría hacerlo", subrayó Trump durante la entrevista.

​El inquilino de la Casa Blanca definió la situación actual de la isla como la de "esencialmente un lugar o un país fallido" y aseguró contar con un sólido respaldo electoral entre los ciudadanos de origen cubano residentes en Florida.

Al ser interrogado sobre la viabilidad de desplegar una acción armada contra territorio cubano, el presidente respondió sin descartar el escenario: "lo consideraría".

​Estas declaraciones ocurren tras meses de endurecimiento en la política exterior de Washington desde la captura de Nicolás Maduro en enero, etapa en la que la Administración estadounidense instauró un cerco petrolero y lanzó advertencias sobre la posibilidad de "tomar" la isla.

​Rechazo desde La Habana

​Si bien representantes de ambos gobiernos han sostenido contactos reservados, las conversaciones carecen hasta ahora de avances concretos.

Ante la postura de la Casa Blanca, el Ejecutivo cubano ha reiterado que "el futuro de Cuba jamás se decidirá en el norte".