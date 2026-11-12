EEUU alcanza más de 483 000 deportaciones en un año: ¿qué significa para la política migratoria?

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) reportó cifras récord en detenciones y deportaciones durante el año fiscal 2026, con 475 000 arrestos y 483 200 expulsiones de extranjeros.

Este aumento significativo en las operaciones se enmarca dentro de la política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump, que intensificó las medidas contra la inmigración irregular.

Números

Comparado con el año fiscal 2025, donde se registraron 442 640 deportaciones, el actual total de expulsiones supera el récord anterior, según detalla EFE.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) destacó que las deportaciones de ICE en 2026 son casi equivalentes a las realizadas durante los tres años de la administración Biden, que sumaron 486 000.

Además, en septiembre de 2026, ICE detuvo a más de 48 000 inmigrantes, un incremento del 300 % respecto al promedio de detenciones en meses de septiembre anteriores bajo la administración Biden.

Las operaciones de detención generan críticas debido a varios incidentes trágicos, incluyendo muertes de ciudadanos y migrantes. Esto genera un debate sobre la efectividad y la ética de estas políticas migratorias.

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