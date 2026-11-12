La 'economía de la vanidad' transforma el comercio en Estados Unidos: belleza y gimnasios ganan terreno

La industria de la belleza, el cuidado personal y el acondicionamiento físico está cambiando el panorama comercial de Estados Unidos.

Cada vez más consumidores destinan parte de sus ingresos a manicuras, tratamientos estéticos, gimnasios boutique, pilates y servicios de bienestar, una tendencia que impulsa la apertura de establecimientos y modifica el mercado inmobiliario.

El crecimiento de QQ Nails en Nueva York refleja este fenómeno. La cadena abrió su primer salón hace 20 años y, para 2020, contaba con unos 20 establecimientos.

Actualmente opera 38 locales en la ciudad, casi el doble de su tamaño previo a la pandemia, y proyecta abrir decenas más. En un tramo de apenas seis manzanas de Manhattan, cuatro salones compiten por los clientes.

Su director ejecutivo, Tian Jiang, atribuye el crecimiento a una mayor disposición de los consumidores a gastar en autocuidado, expresión personal y servicios relacionados con la apariencia. Esta transformación recibe el nombre de «economía de la vanidad».

Más dinero para belleza, fitness y bienestar

La tendencia también aparece en los contratos comerciales. Según CoStar, más de uno de cada cuatro arrendamientos de locales comerciales firmados este año en Estados Unidos corresponde a empresas de cosmética, belleza o acondicionamiento físico. La proporción apunta a un máximo anual desde que la firma registra esta actividad.

Los consumidores jóvenes impulsan parte de esta demanda. La Asociación de Salud y Bienestar señala que las membresías de gimnasios y estudios de fitness crecen con mayor rapidez entre los menores de 35 años.

Además, la Generación Z casi duplicó el gasto promedio general en tiendas de cosméticos durante este año, de acuerdo con los datos citados en el informe original.

Las redes sociales también influyen en las decisiones de consumo. Instagram, TikTok y aplicaciones de citas aumentan la exposición a imágenes y tendencias estéticas, mientras los establecimientos ofrecen servicios que los compradores no pueden obtener mediante una simple compra por internet.

Los centros comerciales se adaptan al cambio

El avance de estos negocios representa una oportunidad para propietarios de inmuebles comerciales. Mientras plataformas como Amazon concentran la venta de productos, los locales físicos buscan atraer clientes con experiencias y servicios presenciales.

Brixmor Property Group, que administra más de 340 centros comerciales en Estados Unidos, refleja ese cambio: el 40% de sus propiedades ya cuenta con un gimnasio boutique, frente al 29% en 2021.

Además, los negocios de belleza, fitness y bienestar crecieron 11% en sus centros durante los últimos cinco años.

Lake Pointe Village, en Sugar Land, Texas, muestra cómo se reorganiza esta oferta. El complejo reúne 13 negocios relacionados con belleza y acondicionamiento físico, entre ellos Solidcore, VIO Med Spa y European Wax Center.

El cambio también abre oportunidades para emprendedores, trabajadores especializados, arrendadores y proveedores de servicios.

Al mismo tiempo, aumenta la competencia por los locales y el gasto de los consumidores en actividades vinculadas con la apariencia y el bienestar.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube