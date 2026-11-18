El ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, general en jefe Gustavo González López, subrayó este miércoles 18 de noviembre que la reanudación de la cooperación técnico-militar con Estados Unidos se desarrollará bajo estricto respeto a la soberanía, independencia e integridad territorial de la nación, así como en total apego a la Constitución venezolana.

El pronunciamiento institucional surge luego de que el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, concretara los términos de este acercamiento durante una visita oficial realizada hoy a la ciudad de Caracas.

A través de un comunicado difundido en su canal oficial de Telegram, la cartera castrense explicó que el restablecimiento de estos canales bilaterales busca reactivar agendas de trabajo profesional y fortalecer las capacidades operativas para enfrentar desafíos compartidos en el hemisferio.

"Reafirmamos nuestro compromiso irrenunciable con la paz, la estabilidad y la seguridad nacional y regional, mediante una cooperación sustentada en el respeto al derecho internacional y la defensa de los intereses soberanos de nuestra nación", concluyó el texto oficial.

Áreas contempladas en el acuerdo técnico-militar

De acuerdo con la minuta divulgada por el Ministerio de Defensa, la reactivación de los vínculos castrenses entre Caracas y Washington abarca los siguientes ejes de acción.

Formación y adiestramiento: Retoma de iniciativas orientadas a la capacitación profesional y el intercambio académico y técnico entre ambas instituciones militares.

Modernización operativa: Desarrollo de programas de actualización tecnológica, mantenimiento y fortalecimiento de capacidades y equipamiento.

Seguridad regional: Articulación de esfuerzos conjuntos destinados a prevenir y hacer frente a las amenazas comunes que inciden en la estabilidad del continente.

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