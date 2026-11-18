En el marco del primer desplazamiento oficial de un representante de alto nivel de Washington a territorio venezolano tras los sucesos del pasado 3 de enero de 2026, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ofreció declaraciones desde la sede diplomática norteamericana en la capital venezolana para reivindicar el operativo que derivó en la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

​Durante su encuentro con los medios de comunicación, el titular del Pentágono evocó los desafíos lanzados previamente por el exgobernante como el detonante de la incursión que culminó con su comparecencia ante los tribunales estadounidenses: "Maduro dijo ‘vengan a buscarme’ y nosotros atendimos ese llamado", sentenció Hegseth.

​Detalles del despliegue y balance operativo

​Transcurridos casi 10 meses desde aquella intervención ejecutada en apoyo al sistema judicial norteamericano, el funcionario estadounidense rememoró los señalamientos que pesaban sobre el exmandatario venezolano.

"El fugitivo narcoterrorista acusado Nicolás Maduro, el hombre que pasó más de una década entregando las fronteras y el territorio nacional de Venezuela a terroristas de todo el mundo, se paró en una tarima, no muy lejos de aquí", relató.

​Asimismo, Hegseth subrayó que la actuación conjunta de las fuerzas castrenses y los cuerpos de seguridad de su país permitió cerrar un ciclo de confrontación regional sin registrar víctimas en sus filas.

​"El Departamento de Guerra, en apoyo a las fuerzas del orden de Estados Unidos, llevó a Maduro y a Cilia Flores ante la justicia estadounidense y puso fin a la guerra de décadas que libraron los narcoterroristas en Venezuela contra el pueblo estadounidense y el venezolano", afirmó el secretario.

Al referirse a la complejidad técnica de la misión, Hegseth puntualizó que el despliegue alcanzó niveles inéditos en el continente.

"Lo hicimos en la operación militar más sofisticada de la historia de América Latina y sin una sola baja estadounidense", aseguró.

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