El ministro de Ciencia y Tecnología, Yván Gil, ordenó la reactivación de los consejos científicos con el fin de "reforzarlo y repotenciarlo".

A través de sus canales oficiales el ministro Gil también señaló que definieron las 11 líneas estratégicas de investigación las cuales serán desglosadas en 35 proyectos grandes.

Consejos científicos

De acuerdo con la información proporcionada por el ministro, "reafirmamos la importancia de reactivar los consejos científicos estatales, municipales y comunales, y de orientar el financiamiento hacia 11 líneas estratégicas y cerca de 35 grandes proyectos de investigación, vinculados con las prioridades del país".

En este sentido, especificó que estos proyectos estarían relacionados en áreas prioritarias como alimentación, salud, ambiente y energía.

"Queremos formar talento, fortalecer las capacidades científicas en cada rincón de Venezuela y avanzar hacia la soberanía científica y tecnológica", aseguró el ministro.

Registro de ciencia, tecnología e innovación

Adicionalmente el ministro anunció que se realizará una actualización sobre el Registro Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Recitven).

"La idea no es sustituir el registro, sino reforzarlo y repotenciarlo", afirmó Gil, destacando que está actualización será enfocada en la movilización para que los científicos e investigadores puedan integrarse al Plan Nacional de Ciencia y Tecnología.

Líneas de investigación

En este sentido Gil resaltó qué buscarán impulsar el financiamiento a las 11 líneas estratégicas de investigación. Donde cada proyecto tendrá sus propios objetivos específicos acciones responsables y estimaciones de resultados con el fin de que los recursos puedan cumplir con las necesidades del país.

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