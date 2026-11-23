Las aerolíneas Avior Airlines y Eastern Airlines ampliarán a cuatro frecuencias semanales la operación de su ruta directa entre Barcelona, estado Anzoátegui, y la ciudad de Miami, en Florida, a partir del próximo 7 de diciembre.

La medida busca responder al movimiento de pasajeros hacia el sur de Florida y facilitar la movilidad de los habitantes del oriente venezolano sin necesidad de trasladarse previamente hasta Caracas para abordar vuelos internacionales.

Balance del vuelo inaugural desde Anzoátegui

El enlace sin escalas entre el Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui y Miami entró en servicio el pasado 20 de noviembre, lo que marcó el retorno de las operaciones comerciales de Avior hacia Estados Unidos. En la jornada inaugural se movilizaron 226 viajeros en total: 115 llegaron desde territorio estadounidense y 111 partieron en el vuelo de regreso, reportó Informe Aéreo en su sitio web.

Durante el acto de estreno en la terminal aérea de Barcelona, junto a autoridades locales y personal aeronáutico, el fundador de la compañía, Jorge Añez, agradeció el respaldo de los pasajeros y trabajadores para concretar la apertura del puente aéreo, difundido bajo el lema “Hola Miami… tu ruta directa a casa”.

Compra de boletos y alcance regional

Los pasajes para esta conexión ya se encuentran disponibles para su compra a través de los canales digitales oficiales de Avior Airlines, así como mediante agencias de viajes y operadores turísticos certificados.

Con este incremento de vuelos desde el 7 de diciembre, el terminal aéreo de Barcelona refuerza su conectividad internacional y amplía las alternativas de viaje para los usuarios del oriente del país.

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