La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), ente adscrito al Ministerio de Industrias y Comercio Nacional, activó en todo el territorio venezolano el Operativo Navidades Felices 2026 con el fin de resguardar el poder adquisitivo de las familias y vigilar el abastecimiento de los ingredientes del plato navideño a precios justos.

Durante el despliegue en supermercados, mercados y tiendas, los equipos de fiscalización verifican el cumplimiento de la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ) en los productos de mayor rotación decembrina y exigen el cobro exacto calculado según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Registro en el SIP, permisos y exhibición de precios

De acuerdo con la información compartida por la Sundde en NDP, los funcionarios asientan los valores de los rubros supervisados en el Sistema de Inspección de Precios (SIP) y comprueban que cada establecimiento mantenga vigentes sus permisos operativos.

En paralelo, el organismo adelanta sesiones de orientación con los responsables de los comercios para que los precios figuren de manera visible al público y se prevengan distorsiones en las operaciones diarias.

Para canalizar reportes sobre cobros indebidos o anomalías en los comercios, el organismo dispuso la línea telefónica gratuita 0800-LOJUSTO (0800-5658786) y el sitio web oficial www.sundde.gob.ve.

Estas labores forman parte del esquema de acompañamiento preventivo dirigido a proteger los derechos económicos de los compradores y fomentar condiciones comerciales equilibradas durante la temporada de fin de año.

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