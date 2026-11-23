La presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 y jefa de la delegación opositora en las negociaciones, Dinorah Figuera, aseguró este lunes que el proceso de diálogo político se encamina formalmente hacia la discusión de la ruta electoral y la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), acompañados de medidas para restituir la libertad de expresión en el país.

En declaraciones ofrecidas desde la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) como parte de la inauguración de la Feria del Libro del Oeste de Caracas, la dirigente calificó los avances como "buenas noticias para el país", aunque evitó adelantar detalles específicos por respeto a la confidencialidad de la mesa.

"Vamos camino a incorporar la ruta electoral en las discusiones, con el respeto del reconocimiento y a que podamos debatir sobre la base de las diferencias y algunas coincidencias que tenemos para darle al país esa democracia que merece", afirmó Figuera.

¿Qué se espera de las mesas de negociación?

Como parte de la agenda inmediata en materia de garantías políticas y civiles, Figuera anunció que se ejecutará el desbloqueo de plataformas informativas y portales digitales que permanecían restringidos, junto con medidas orientadas a proteger el ejercicio del periodismo.

"Vienen acciones de garantizar el ejercicio de la comunicación a todos aquellos periodistas y reporteros que fueron perseguidos y criminalizados, y que hoy estamos brindándoles un camino hacia ese ejercicio profesional de cara a la cotidianidad", puntualizó, al tiempo que confirmó el inicio de los mecanismos para abordar el tema del Poder Electoral.Balance sobre el Poder Judicial.

La representante opositora destacó como un logro institucional el proceso de evaluación de credenciales para la designación de los 32 magistrados principales y 32 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En ese sentido, valoró la participación de la sociedad civil y de las comunidades digitales en la revisión e impugnación de los aspirantes.

"Me ha maravillado que muchas comunidades de redes sociales y de la sociedad civil estén intentando impugnar a algunos participantes. Esa es la democracia: que podamos tener injerencia del pueblo en su opinión y acción para construir institucionalidad desde la mesa", sostuvo.

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