El gobierno nacional puso en marcha la tarjeta "Aula Plus", como parte de un plan de beneficios materiales y tecnológicos para la comunidad universitaria, que contiene rebajas comerciales y el comienzo de la dotación de autobuses destinados a las rutas estudiantiles.

Los anuncios fueron realizados por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el marco de un acto oficial por el Día del Estudiante Universitario. El nuevo instrumento de pago y descuento, desarrollado por la profesora Ana María SanJuán y su equipo de trabajo, busca aliviar el gasto de los alumnos mediante tarifas preferenciales en distintos establecimientos del país.

Alianzas comerciales y mejoras de servicios

Según detalló Rodríguez durante su intervención, el programa de beneficios ya cuenta con un convenio inicial con la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA) para operar en las cadenas de distribución de alimentos.

Adicionalmente, la mandataria encargada instruyó al Ministerio de Comercio Nacional a gestionar la adhesión de una mayor cantidad de tiendas y negocios a esta iniciativa.

En paralelo a la distribución de las nuevas unidades de transporte público para el traslado académico, el Ejecutivo reportó progresos en la rehabilitación de los comedores universitarios, la actualización de las bases de datos para la asignación de becas y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial orientadas a la capacitación académica de los cursantes.

Convocatoria a la participación juvenil

Rodríguez también dirigió un mensaje a los asistentes para incentivar su vinculación con la actividad económica y productiva del territorio nacional.

Aunque admitió que los jóvenes han atravesado limitaciones en áreas como el transporte, la alimentación y las subvenciones educativas debido a las medidas coercitivas internacionales, aseguró que la nación experimenta un proceso de reactivación sustentado en resultados verificables.

En ese sentido, convocó a los universitarios a sumar sus capacidades técnicas al crecimiento interno, afirmando que las autoridades conocen "qué puertas hay que abrir para destrancar a Venezuela" y subrayando que "vale la pena creer de nuevo". Al finalizar el evento, exhortó a los presentes a resguardar el registro histórico de los movimientos estudiantiles y a enfocar sus esfuerzos en el bienestar de las futuras promociones.

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