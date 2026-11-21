El Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana descartó este sábado cualquier negociación directa con Venezuela por el territorio del Esequibo y ratificó que la disputa se resolverá únicamente mediante el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), previsto para el primer trimestre de 2027.

El canciller guyanés, Hugh Todd, informó mediante un comunicado oficial que su administración acatará la sentencia del tribunal de la ONU, el cual ya delibera sobre el caso tras celebrar las audiencias de fondo en mayo de 2026.

"Guyana ha sido muy clara y firme: no mantendremos conversaciones bilaterales con Venezuela sobre la controversia relativa al Laudo Arbitral de 1899", afirmó Todd, quien defendió la validez de ese documento al calificarlo como "perfecto, definitivo y completo".

Cruce de posturas entre Georgetown y Caracas

La negativa de Guyana responde a las declaraciones emitidas el viernes por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. La mandataria reiteró el desconocimiento de Caracas hacia la jurisdicción de la CIJ para solucionar el conflicto y desestimó "el fraudulento laudo arbitral de 1899".

El diferendo abarca una zona de 160.000 kilómetros cuadrados con abundantes reservas de hidrocarburos, equivalente a dos tercios de la superficie guyanesa. El conflicto data de 1899, cuando el Laudo Arbitral de París otorgó la región a la antigua Guayana Británica, decisión que Venezuela anuló décadas después mediante la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966 con el Reino Unido.

El respaldo diplomático de Estados Unidos

La postura guyanesa también ocurre tras reportes sobre una supuesta propuesta estadounidense para que Georgetown cediera parte del territorio a Caracas. Ante esto, la cancillería de Guyana informó haber recibido garantías de Washington de que su política exterior no ha cambiado.

"Dicho laudo debe respetarse, a menos que -o hasta que- un órgano jurídico competente o el consentimiento de ambas partes establezcan una nueva delimitación fronteriza", señaló el Departamento de Estado estadounidense.

Amparado en el Acuerdo de Ginebra, el canciller Todd señaló que Guyana reconoce únicamente a la CIJ como el órgano jurídico competente, excluyendo el acuerdo bilateral sugerido por Washington.

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