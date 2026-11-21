El papa León XIV nombró este sábado 21 de noviembre de 2026 al sacerdote venezolano Javier Domingo Fernández González nuncio apostólico en Liberia y Sierra Leona, y le otorgó al mismo tiempo el título de arzobispo titular de Diano. La Oficina de Prensa de la Santa Sede difundió el anuncio oficial, y la Arquidiócesis Metropolitana de Caracas celebró la designación a través de sus canales institucionales.

Santa Sede



Con este nombramiento, monseñor Fernández González concluye su etapa como jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, cargo que ocupó desde el 14 de septiembre de 2023 tras la decisión del papa Francisco. Durante esos años en Roma, el diplomático caraqueño coordinó el ceremonial de los encuentros del pontífice con jefes de Estado, organizó los viajes internacionales papales (incluida la reciente visita de León XIV a España) y dirigió los aspectos protocolarios de las exequias del papa Francisco en abril de 2025. En sus nuevas funciones en África Occidental, sucederá a monseñor Walter Erbì al frente de ambas representaciones pontificias, mientras que en la sede titular de Diano toma el relevo de monseñor Esteban Escudero Torres.

¿Quién es Javier Domingo Fernández González?



Javier Domingo Fernández González nació en Caracas el 7 de julio de 1973 y mantiene estrechos vínculos familiares con la isla canaria de El Hierro, en España. Recibió la ordenación sacerdotal el 21 de julio de 2001, inicialmente como capellán militar para el Ordinariato Militar de Venezuela, y posteriormente quedó incardinado en la Arquidiócesis de Caracas. En el ámbito académico, obtuvo el doctorado en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y el doctorado en Derecho Canónico por la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, además de dominar cuatro idiomas.

Servicio



Su carrera en el servicio diplomático de la Santa Sede comenzó el 1 de julio de 2007. A lo largo de diecinueve años de trayectoria exterior, cumplió misiones en las nunciaturas apostólicas de la República Centroafricana, España, Nigeria e India, donde ejerció como primer consejero desde marzo de 2018. También trabajó en la Sección para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales de la Secretaría de Estado antes de asumir la jefatura de Protocolo. Tras conocerse la noticia, la Arquidiócesis de Caracas invitó a los fieles a acompañar con oración el inicio de este nuevo ministerio episcopal y diplomático al servicio de la Iglesia universal.

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