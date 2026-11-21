La aerolínea española Plus Ultra Líneas Aéreas cierra definitivamente y abandona también su conexión con Venezuela, la última ruta regular que mantenía activa en medio de una profunda crisis financiera. Fuentes próximas a la compañía confirmaron la decisión este sábado 21 de noviembre y calcularon en 35.000 la cifra de pasajeros afectados, un dato que aún espera confirmación oficial por parte de la empresa.

Último vuelo de Plus Ultra hacia Venezuela

La medida toma por sorpresa incluso a los propios empleados de la aerolínea. Según fuentes cercanas a la tripulación, los trabajadores supieron este sábado, a través de un compañero a bordo rumbo a Caracas, que ese trayecto constituía el último vuelo de Plus Ultra. De hecho, los tripulantes que viajaron hacia territorio venezolano desconocen cómo regresarán a España. Durante una reunión celebrada el viernes, el personal preguntó por la desaparición de los boletos hacia Caracas en el portal web de la compañía, pero la directiva respondió entonces que todos los aviones estaban llenos. Pocas horas después trascendió la noticia del cese total de actividades.

Rutas internacionales

Este desenlace ocurre apenas cuatro días después de que la empresa anunciara la suspensión de todas sus demás rutas internacionales desde las dos de la madrugada del martes 17 de noviembre. En aquel momento, Plus Ultra canceló los vuelos con boletos ya vendidos hacia destinos de Sudamérica como Lima, Buenos Aires y Montevideo, tras haber detenido también su operación hacia Bogotá en junio. La compañía justificó ese recorte inicial por el fuerte encarecimiento del combustible, la falta de liquidez, las pérdidas acumuladas y los cierres de espacios aéreos por conflictos internacionales.

Expediente abierto

Con ese plan de emergencia, la aerolínea pretendía concentrar sus vuelos regulares únicamente en las conexiones entre Caracas, Madrid y Tenerife, impulsar el alquiler de aeronaves con tripulación para terceros, abrir un expediente de regulación de empleo para unos 679 trabajadores y negociar un preconcurso de acreedores. Sin embargo, la falta de recursos económicos para garantizar el suministro de combustible impidió sostener incluso la ruta venezolana, considerada hasta ahora la única rentable dentro de su red.

Total de despidos

El cierre deja además en el aire la devolución del rescate público de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó para la aerolínea en marzo de 2021. De ese monto otorgado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Plus Ultra todavía adeuda 51 millones de euros. Mientras tanto, organizaciones de defensa al consumidor como FACUA advierten sobre la desprotección de los viajeros ante la quiebra de aerolíneas, debido a la ausencia de un fondo de garantía específico en la Unión Europea para cubrir estos casos.

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