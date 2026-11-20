La compañía dominicana Arajet comenzará sus operaciones comerciales en Venezuela el 1 de abril de 2027 mediante dos nuevas rutas directas desde su centro de conexiones en Santo Domingo hacia Caracas y Valencia, de acuerdo con el anuncio oficial de la aerolínea.

El itinerario contempla siete frecuencias semanales repartidas entre la capital y la región central, operadas con aeronaves Boeing 737 MAX 8.

Frecuencias y conexiones internacionales

El cronograma establece cuatro frecuencias semanales para la ruta hacia Caracas y tres frecuencias semanales para la conexión con Valencia.

Además del traslado directo entre República Dominicana y Venezuela, la compañía comercializará boletos en conexión vía Santo Domingo hacia distintos destinos de América y el Caribe.

Tarifas promocionales y condiciones de compra

Por el lanzamiento de ambas rutas, Arajet activó una rebaja de hasta 30 % sobre la tarifa base en los paquetes Classic, Comfort y Extra, sujeta a disponibilidad y sin incluir impuestos, tasas ni cargos adicionales, según los términos publicados por la propia aerolínea.

Quienes deseen adquirir boletos bajo esta promoción deben tomar en cuenta estos datos:

Códigos promocionales: HOLACCS para vuelos hacia y desde Caracas, y HOLAVLN para la ruta de Valencia.

Fecha límite de compra: válida para reservas realizadas hasta el 27 de noviembre de 2026.

Periodo de viaje (vía Santo Domingo): del 1 de abril al 30 de junio de 2027 para Caracas, y del 2 de abril al 30 de junio de 2027 para Valencia.

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