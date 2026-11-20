La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reafirmó este viernes 20 de noviembre de 2026 la postura histórica del Estado venezolano de rechazo al laudo arbitral de 1899 y el no reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para dirimir la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba.

A través de un comunicado difundido en su canal oficial de Telegram, la funcionaria puntualizó que Venezuela tampoco reconoce ninguna decisión relacionada que emane de dicho tribunal internacional.

Exhorto a Guyana y defensa del Acuerdo de Ginebra

En el pronunciamiento, el Ejecutivo nacional ratificó su llamado a la República Cooperativa de Guyana para que respete las obligaciones ineludibles contenidas en el Acuerdo de Ginebra de 1966, instrumento jurídico vigente para alcanzar una solución mediante negociaciones satisfactorias para ambas partes.

Del mismo modo, el texto oficial advierte que ningún país puede pretender apartarse de sus obligaciones internacionales con el amparo de terceros o de instancias externas incompatibles con sus compromisos preexistentes, al tiempo que concluye con la consigna histórica sobre la soberanía venezolana en el territorio Esequibo.

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