El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este viernes 20 de noviembre de 2026 prevalecerá nubosidad parcial y áreas despejadas en gran parte de Venezuela, con lloviznas dispersas en Caracas y lluvias previstas en nueve estados.

En su pronóstico general, el Inameh indicó que, durante la madrugada y la mañana, se espera nubosidad parcial, áreas despejadas en la mayor parte del país, resaltando lluvias y lloviznas en el Delta Amacuro, este de Sucre, Falcón, Amazonas y lago de Maracaibo.

En horas de la tarde y la noche, habrá precipitaciones variables en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Bolívar, Amazonas, Táchira, Mérida y Zulia.

Mientras que para la Gran Caracas, durante todo el día, prevalecerá cielo parcialmente nublado y áreas despejadas, sin descartar lloviznas dispersas en zonas de montaña en horas de la madrugada y al final de la tarde.

Los termómetros marcarán una mínima de 18 °C y una máxima que podría alcanzar los 36 °C en La Guaira.

A escala nacional, el reporte regional ubica las temperaturas más bajas en Mérida con 6 °C, en contraste con registros máximos de 38 °C previstos en Barquisimeto, Maracaibo, Puerto Ayacucho, Ciudad Bolívar, Guayana Esequiba e Isla de Aves.

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