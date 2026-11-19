La firma estadounidense de relaciones gubernamentales y cabildeo Ballard Partners ya opera en Caracas desde su sede ubicada en la Torre Luxor de la urbanización Las Mercedes, con el objetivo de facilitar el vínculo corporativo y regulatorio entre Washington y la capital venezolana en medio del movimiento energético y comercial bilateral.

Tras anunciar su llegada meses atrás, la consultora puso en marcha sus instalaciones físicas para orientar a empresas e inversionistas extranjeros que buscan operar dentro del marco regulatorio de Venezuela.

El socio director Scott Wagner, especialista en asuntos del hemisferio occidental, encabeza la oficina local y coordina la gestión directa entre Caracas y la sede central en Washington D. C.

Clientes activos y sectores estratégicos

La entrada en funcionamiento de esta oficina responde al interés en áreas clave como hidrocarburos, infraestructura, transporte marítimo y minerales críticos.

Según registros de cabildeo, Ballard Partners ya representa intereses ligados al mercado venezolano para compañías como la naviera Vale Marítimo y la firma de inversión sueca KEO Capital, antes identificada como Maha Capital, enfocada en actividades petroleras en el país.

El inicio de actividades en Caracas coincide con una agenda bilateral activa, marcada por inspecciones recientes de funcionarios diplomáticos estadounidenses en proyectos petroleros y mineros en territorio venezolano, además de pronunciamientos del presidente Donald Trump sobre la presencia y rentabilidad de empresas energéticas de Estados Unidos en el país.

Fundada por el estratega Brian Ballard, la firma mantiene vínculos cercanos con la Casa Blanca y el círculo político del presidente Trump.

Con la sede de Las Mercedes operativa, Ballard Partners consolida su presencia permanente en el mercado venezolano para acompañar gestiones regulatorias y acuerdos comerciales vinculados a la relación binacional.

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