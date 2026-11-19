El Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional culminó este jueves 19 de noviembre de 2026 la fase de recepción de credenciales con un registro final de 1.343 aspirantes a cargos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El presidente de la instancia parlamentaria, diputado Giuseppe Alessandrello, ofreció el balance desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas junto a los demás miembros de la comisión.

Convocatoria



La convocatoria abarca la selección de 32 magistrados principales y 32 suplentes para las distintas salas del máximo tribunal, además de los cargos de inspector general de tribunales y director de la Escuela Nacional de la Magistratura. El periodo de entrega de recaudos cerró el miércoles 18 de noviembre tras una prórroga que permitió el ingreso de un mayor volumen de expedientes.

Lista oficial de postulados



El comité divulgará este viernes 20 de noviembre la lista oficial de postulados para abrir la etapa de contraloría social y recepción de objeciones ciudadanas. De forma paralela, el Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos (un órgano técnico asesor integrado por siete juristas designados tras los acuerdos de la mesa de diálogo entre el Gobierno nacional y exdiputados de la Asamblea Nacional de 2015) verificará el cumplimiento de las exigencias constitucionales y legales de cada candidato.



Para calificar los perfiles, la instancia parlamentaria aprobó por unanimidad un baremo de evaluación con una escala máxima de 100 puntos. La puntuación divide los criterios de análisis en cuatro áreas principales:

Formación académica y creación intelectual: 28 puntos

Experiencia docente y académica: 19 puntos

Trayectoria profesional y jurisdiccional: 38 puntos en total (19 puntos por cada renglón)

Entrevistas personales: 15 puntos



Durante la fase de entrevistas y revisión de méritos, los evaluadores examinarán el dominio constitucional, legal y jurisprudencial de cada participante, así como su solvencia moral, independencia de criterio y propuestas para modernizar la gestión judicial en el país. Una vez concluida la preselección definitiva, el comité remitirá el listado de elegibles al Poder Ciudadano y posteriormente a la plenaria de la Asamblea Nacional para las designaciones finales.

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