Abogados afirman que se requiere elegir un nuevo TSJ para reinstitucionalizar el país a partir del Estado de Derecho, con jueces justos, honorables; y ayudaría a recuperar la confianza. Un TSJ imparcial requiere jueces honestos.

Expertos en leyes dicen que elegir un nuevo TSJ apolítico e imparcial puede conllevar a designar un nuevo CNE.

La abogada y miembro de Vente Venezuela, Fabiana Garantón, indicó que “necesitamos elegir un nuevo TSJ porque necesitamos reinstitucionalizar el país, y parte de ahí; del derecho más fundamental que es el Estado de Derecho en Venezuela, que lo perdimos hace años. La gente necesita seguridad jurídica, y tribunales que puedan decidir y hacer respetar la ley y los derechos de la gente”.

Reiteró que el país necesita tribunales que hagan e impartan justicia, lo que va más allá de un CNE. “Necesitamos un TSJ renovado, apolítico y justo para que podamos tener un Estado de Derecho en Venezuela”.

Lo antes posible podrían nombrarse al TSJ y al CNE

“Creo que lo antes posible, es responsabilidad de la Mesa de Diálogo que se designen las autoridades del CNE y las autoridades del TSJ”, subrayó.

Precisó que para tener un TSJ imparcial y apolítico se requieren jueces y magistrados que sean personas honorables, justas, honestas, “necesitamos transparencia y acabar con la corrupción”.

Añadió que tienen que ser las personas más preparadas, más estudiadas, con más experiencia y los mejores para llevar un proceso imparcial donde todos los venezolanos volvamos a ser iguales ente la ley.

“La realidad es que aquellas personas que terminen siendo nuestros magistrados deben dar el ejemplo y deben recuperar la confianza nacional en el Estado de derecho”, dijo.

TSJ apolítico puede garantizar la libertad y derechos políticos

Un TSJ apolítico e independiente y todos los tribunales competentes, pueden garantizar que ningún venezolano sea encarcelado o inhabilitado por expresar opiniones contrarias al Gobierno. “En la ley está establecido que existe la libertad de expresión, derechos políticos, y que la gente tiene libertad para hacer lo que quiera dentro de los marcos de la ley”.

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