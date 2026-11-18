Expertos en leyes cuestionan al Comité de Postulaciones Judiciales por considerar que al no ser sociedad civil no están preparados para valorar la independencia y honorabilidad de los postulantes. Sugieren reformar ley del CNE.

Lo que la gente espera es un TSJ imparcial y al margen de los intereses partidistas, que contribuya a recuperar la confianza ciudadana en el Estado de Derecho del país.

La ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, abogada Cecilia Sosa, indicó que para elegir un TSJ imparcial y apolítico, el pilar fundamental de la función pública es la honorabilidad, ya que de ella depende la confianza de los ciudadanos en la justicia.

Este requerimiento de la honorabilidad lo exige el artículo 263 ordinal 2 de la Constitución Nacional, se traduce en cuatro exigencias a un candidato a magistrado.

Resistir con firmeza cualquier tipo de presión / independencia

Juzgar sin prejuicios, favoritismos ni sesgos de ningún tipo

Mantener una vida privada y pública intachable

Guardar absoluta reserva sobre los casos a su cargo

“El Comité de Postulaciones Judiciales, con los 11 diputados incorporados al mismo, no siendo sociedad civil, no creo que estén preparados para valorar la independencia y la honorabilidad en los postulantes”, afirmó.

Cuestionan proceso de revisión de credenciales de postulados a magistrados

Respecto a si se cumple actualmente con la revisión rigurosa de las credenciales académicas, la trayectoria e independencia de los aspirantes a magistrados, Sosa indicó que “no lo sabemos”.

“El proceso no ha sido transparente, parece una rifa, que se mide por el número de personas que se han postulado; mientras más postulados haya la selección objetiva se hace más difícil, pues tampoco puede valorarse un aspirante si resulta conocido por sus apariciones públicas, tener posturas seguras en temas jurídicos; para eso estamos esperando las entrevistas públicas y así al menos poder opinar ante la posibilidad de la impugnación prevista en las normas”, explicó.

Un TSJ imparcial y apolítico que ayude a recobrar la confianza en el Estado de Derecho del país, es lo que todo ciudadano espera que suceda, justicia del máximo tribunal, señaló Sosa.

“De allí la responsabilidad de quienes nos representan como sociedad civil (12 integrantes del Comité) recordemos que todos los tribunales del país están organizados y supervisados por el más alto tribunal”, dijo.

Un TSJ imparcial contribuiría a lograr un CNE creíble



Al ser consultada sobre si un TSJ imparcial y apolítico podría sentar las bases para escoger un CNE creíble y con rectores de solvencia moral, indicó que habría que exigir en su momento una reforma de la ley del CNE en cuanto al Comité de Postulaciones.

“El problema es que la integración del Comité de Postulaciones para seleccionar los rectores del CNE en la ley que rige ese órgano, tiene un artículo con el mismo contenido y procedimiento para seleccionarlos que el que se aplicó a los Magistrados, de allí que debemos exigir, que los diputados cuando hagan la reforma de la ley orgánica del Poder Electoral, todos sus miembros sean de la sociedad civil, dado que incorporar diputados es contrario a la Constitución”.

Acotó que el CNE podría nombrase antes de diciembre de 2026 para avanzar en la creación de la organización técnica del sistema electoral.

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