El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) difundió su boletín meteorológico de este sábado 21 de noviembre de 2026, bajo el análisis de los pronosticadores Meza y Torres, con un panorama variado en todo el territorio nacional. Durante la madrugada y las horas de la mañana, gran parte del país presenta cielo parcialmente nublado y áreas despejadas.

Lluvias

Sin embargo, las primeras horas traen lluvias de intensidad variable en Delta Amacuro, el este de Sucre, el sur de Bolívar, Amazonas, Táchira, Mérida y zonas del lago de Maracaibo y el estado Zulia. Para la tarde y la noche, el reporte prevé un aumento de la cobertura nubosa con precipitaciones en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Bolívar, Amazonas, los Andes y Zulia, con estimaciones de acumulados entre 1 y 30 milímetros.

Caracas



En la Gran Caracas, que abarca Miranda, Distrito Capital y La Guaira, prevalece la nubosidad parcial en alternancia con zonas despejadas durante buena parte de la jornada. El instituto advierte sobre posibles lloviznas esporádicas en áreas montañosas, sobre todo al final de la tarde. El viento sopla desde el noreste a velocidades de entre 10 y 20 km/h, la salida del sol ocurre a las 06:25 HLV y la puesta del sol llega a las 18:01 HLV. En la región central, las temperaturas extremas ubican a Caracas y La Guaira en máximas de 35 °C y mínimas de 20 °C, mientras Los Teques registra máxima de 30 °C y mínima de 18 °C, Maracay alcanza 35 °C y 21 °C, y Valencia llega a 34 °C y 22 °C.

Ondas tropicales



Los mapas de temperaturas extremas para este sábado muestran contrastes marcados en el país. Las máximas estimadas llegan hasta los 38 °C en Guárico, Anzoátegui, Amazonas y la Guayana Esequiba, mientras en el extremo opuesto Mérida registra una mínima cercana a los 7 °C en horas de la madrugada. En el seguimiento sinóptico de las 04:30 HLV, el organismo ratifica que no existen ondas tropicales activas sobre el espacio venezolano, tras contabilizar 57 ondas tropicales formadas en la temporada y 50 llegadas al país, con la última formación en octubre.

Además, el boletín indica que la fase lunar corresponde a tres días antes de luna llena y señala sistemas frontales en el Atlántico norte, vientos alisios con aporte de humedad a la costa, actividad moderada de la Zona de Convergencia Intertropical al sur y la interacción de la vaguada monzónica con un sistema de baja presión de 1008 hPa sobre Colombia, con leve influencia en el occidente.

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