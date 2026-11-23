La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, entregó este lunes 23 de noviembre nuevos espacios socioproductivos a 7.607 habitantes de la Comuna Gual y España, ubicada en el sector Tacagua Vieja del municipio Libertador de Caracas, con el propósito de fortalecer el tejido productivo local y avanzar en la diversificación económica del país.

Durante un recorrido por la comunidad, integrada por 11 consejos comunales y transmitido por el canal del Estado, Rodríguez subrayó que el fortalecimiento de la economía comunal, los emprendimientos locales y la participación juvenil constituyen pilares fundamentales para reducir la dependencia de la renta petrolera y articular las capacidades territoriales con los sectores industriales y campesinos.

Asimismo, supervisó el avance de las obras aprobadas en las consultas populares celebradas durante 2026: confirmó que el proyecto de vialidad seleccionado el 8 de marzo ya fue culminado con el 100 % de los recursos desembolsados, mientras que el plan de rehabilitación de viviendas elegido el 18 de octubre registra un 27 % de financiamiento entregado y continúa en ejecución.

"La economía comunitaria, la economía comunal es la base en el territorio. No son las élites las que gobiernan, son las comunidades las que marcan pautas en nuestra patria", afirmó Rodríguez al destacar el papel histórico de esta organización fundada originalmente por el fallecido presidente Hugo Chávez.

Infraestructura productiva y servicios habilitados en la zona

El vocero comunitario Pedro Gutiérrez explicó que el trabajo articulado con distintos despachos ministeriales ha permitido consolidar una red de abastecimiento y producción a precios solidarios en el eje caraqueño.

La comuna opera una bloquera destinada a abaratar costos en la construcción y reparación de viviendas, junto a centros de comercialización directa de carne, víveres, legumbres y frutas sin intermediarios especulativos.

Además de las unidades agroindustriales, el circuito territorial dispone de un abasto, una farmacia comunal, una barbería y un punto de distribución de Gas Caribe para atender de manera directa a las familias del sector.

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