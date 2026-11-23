El desembolso de 53 millones de euros otorgado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a la aerolínea Plus Ultra se concretó gracias a una maniobra contable con la que la empresa aparentó solvencia financiera, postergando el pago de una deuda de 5,8 millones de dólares que mantenía con Petróleos de Venezuela (PDVSA) por facturas pendientes de suministro de combustible, según una investigación publicada por el diario español El Debate.

De acuerdo con el contenido íntegro de las actas de las reuniones celebradas entre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y la directiva de la aerolínea —documentos que ya reposan en el despacho del magistrado instructor de la causa, el juez José Luis Calama—, los funcionarios públicos conocían los retrasos financieros de la compañía antes de aprobar la inyección de capital.

En dichos registros consta que, en julio de 2022, el entonces director de participadas de la SEPI, José Ángel Partearroyo —quien sostiene no haber recibido presiones para autorizar la ayuda—, interrogó directamente a los representantes de Plus Ultra sobre el impago a la petrolera estatal venezolana.

Las investigaciones policiales y judiciales apuntan a que ese pasivo con PDVSA no quedó impago de forma definitiva, sino que fue cancelado posteriormente por un monto de 6,1 millones de euros utilizando recursos provenientes del propio rescate estatal. Previamente, la aerolínea había conseguido dilatar la fecha de cobro y obtener la condonación de los intereses moratorios —presuntamente mediante las gestiones del empresario Julito Martínez Martínez, señalado como testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero—, maniobra que le permitió disimular su deterioro financiero para superar los filtros del plan de auxilio.

Esta operación se llevó a cabo pese a que diversos peritos judiciales consultados por la primera jueza que instruyó el expediente advirtieron que Plus Ultra se encontraba en situación de “quiebra técnica” antes de pedir asistencia al Estado.

Las actas acreditan que el Gobierno español estaba al tanto de las moratorias acumuladas por la empresa con sus acreedores, incluida la estatal petrolera venezolana bajo el control de Nicolás Maduro.

Declaración judicial en torno al rescate de Air Europa

En paralelo, dentro de otra causa vinculada a las ayudas estatales otorgadas durante la pandemia, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, compareció este lunes en calidad de testigo ante el juez José María Escribano para defender la legalidad del préstamo de 475 millones de euros concedido en noviembre de 2020 a Air Europa, compañía propiedad de la familia Hidalgo, procedimiento en el que figura como imputado el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora.

Durante su declaración por videoconferencia, Aagesen —quien encabeza la cartera que en aquel momento dirigía Teresa Ribera— ratificó la postura que ya había expuesto en julio ante la Comisión de Investigación del Senado sobre el organismo adscrito a su ministerio, negando cualquier injerencia política.

“Nunca, en ningún expediente, recibí presiones para emitir ningún voto”, sostuvo la ministra, según confirmó El Debate.

Asimismo, la titular de Transición Ecológica afirmó que el financiamiento a Air Europa satisfizo “todos los criterios de elegibilidad” exigidos por la normativa, subrayando que "todas las deliberaciones del Consejo Gestor se basaban en los informes que se llevaban de las unidades y también de los expertos externos".

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