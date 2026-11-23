El canciller de Venezuela, Oliver Blanco, realizará su primera visita oficial a Brasil el próximo lunes 30 de noviembre, fecha en la que sostendrá una reunión de trabajo en Brasilia con el ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira, para abordar asuntos prioritarios de interés común en materia económica y comercial.

El anuncio fue formalizado este lunes 23 de noviembre por la Cancillería brasileña (Itamaraty) a través de sus canales oficiales en la red social X, precisando que este viaje constituye el estreno presencial de Blanco en territorio brasileño desde que asumió la titularidad de la cartera diplomática venezolana.

La cita en la capital brasileña responde a la invitación extendida por Vieira el pasado 3 de noviembre en Madrid, España, cuando ambos ministros coincidieron en el marco de la Cumbre Iberoamericana y evaluaron iniciativas sobre intercambio comercial, desarrollo sostenible y protección de la Amazonía.

Hoja de ruta diplomática

El encuentro pautado para finales de mes consolida una secuencia de contactos de alto nivel ejecutados durante los últimos tres meses para normalizar y dinamizar las relaciones entre Caracas y Brasilia:

Cumbre presidencial en la COP31: El pasado 11 de noviembre, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunieron en Antalya, Turquía, donde manifestaron su voluntad de «restablecer plenamente» los nexos bilaterales al más alto nivel, con énfasis en el comercio y las inversiones en el sector energético venezolano.

Cooperación técnica previa: La agenda actual da continuidad a las conversaciones iniciadas el 12 de agosto entre Mauro Vieira y el entonces canciller venezolano, Félix Plasencia, enfocadas en la formación de funcionarios diplomáticos y el diseño de una hoja de ruta binacional en comercio exterior.

Prioridad en Brasilia: Según adelantó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, la reunión del 30 de noviembre concentrará sus esfuerzos en concretar acuerdos económicos y facilitar los flujos comerciales entre ambos países vecinos.

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