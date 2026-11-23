Los conductores y transeúntes de la ciudad capital deben tomar previsiones viales ante la movilización convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para este martes.

La jornada, anunciada por el secretario general de la tolda roja, Diosdado Cabello, recorrerá Caracas con motivo del 15to aniversario de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), antecediendo a una segunda marcha femenina pautada para el miércoles 25.

"Mañana tenemos nosotros una movilización en Caracas, en el marco de los 15 años de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores", señaló Cabello, quien señaló que el partido busca agrupar a los distintos gremios y sindicatos en la ciudad capital para conmemorar el aniversario de dicha central obrera.

Agenda del Mes Violeta y marcha femenina

La agenda de calle en Caracas por parte del oficialismo continuará el miércoles 25 de noviembre con una segunda concentración. En esta oportunidad, la convocatoria está dirigida al sector femenino del país, en coincidencia con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Según los detalles suministrados por Diosdado Cabello Rondón en la misma rueda de prensa del PSUV, esta caminata forma parte del cronograma oficial establecido para el Mes Violeta.

El propósito central de la marcha del miércoles es demandar el cese definitivo de cualquier tipo de agresión o maltrato contra las mujeres en el territorio nacional. Asimismo, la jornnada busca generar conciencia ciudadana sobre esta problemática social, según señaló el dirigente.

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