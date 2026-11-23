El ministro de Agricultura, Vladímir Padrino López, se reunió con una delegación de expertos del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria (Panaftosa), que visita Venezuela para apoyar el Programa Nacional de Fiebre Aftosa (PROFA).

Durante el encuentro, realizado en nombre de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el ministro reiteró el interés del Ejecutivo en conseguir la certificación internacional de Venezuela como territorio libre de esta enfermedad animal.

"Nosotros tenemos una ruta clara de cooperación técnica para certificar definitivamente a Venezuela como un país libre de fiebre aftosa".

Seis estados recibirán visitas de expertos

La misión internacional contempla recorridos de campo en seis entidades venezolanas para desarrollar su agenda de trabajo. Los estados incluidos son:

Apure.

Barinas.

Cojedes.

Guárico.

Lara.

Portuguesa.

El ministro también destacó que Venezuela desarrolla acciones enmarcadas en el plan operativo 2026-2030, una estrategia orientada a fortalecer el programa sanitario y avanzar hacia el reconocimiento internacional como país libre de fiebre aftosa.

La delegación cuenta con especialistas de Panaftosa y un representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quienes participan en las actividades de cooperación técnica previstas durante su visita al territorio nacional.