El Fondo Monetario Internacional (FMI) planea enviar personal a Venezuela a principios de diciembre de 2026 con un enfoque centrado en la asistencia técnica, en medio del proceso de estabilización económica y estadística del país, según informó este lunes 23 de noviembre la agencia Reuters.

De acuerdo con un portavoz del organismo multilateral, la visita dará continuidad a las misiones de equipos técnicos realizadas en julio y a finales de agosto para abordar prioridades vinculadas con el desarrollo de capacidades y la provisión de datos.

Alcance técnico y seguimiento estadístico

El desplazamiento previsto para el primer mes del próximo año se enmarca en labores de asesoría técnica y seguimiento institucional, sin que se haya anunciado un programa financiero ni una operación crediticia.

Los intercambios anteriores del personal del FMI se concentraron en fortalecer las bases estadísticas y las capacidades técnicas locales, un aspecto clave para la lectura de indicadores macroeconómicos y la transparencia de la información económica.

Con esta nueva programación para diciembre, el organismo busca dar seguimiento a los puntos tratados en las visitas previas de mitad de año y finales del verano.

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