Tras permanecer suspendida durante casi una década, la conexión aérea directa entre Houston (Estados Unidos) y Caracas volverá a operar el próximo 12 de enero de 2027, fecha fijada para el despegue del vuelo inaugural sin escalas de United Airlines, según confirmó el gerente regional de la compañía para Perú, Chile y Venezuela, Carlos Rangel.

El vocero indicó que la aerolínea dispondrá de un itinerario diario en este trayecto, lo que representará una capacidad comercial próxima a los “5.000 asientos mensuales” para cubrir la demanda de pasajeros entre ambos destinos.

Durante una entrevista concedida al espacio radial 2 + 2, transmitido por Unión Radio, Rangel subrayó que el restablecimiento de este puente aéreo responde tanto a la dinámica corporativa como a la movilidad humana.

“Esta ruta tan importante, no nada más para el sector de negocios energéticos, que como sabemos Houston es la capital energética del mundo… pero también es una ruta que permite que la diáspora venezolana pueda reconectar con su país”, afirmó el directivo.

En ese sentido, recordó que en el pasado este enlace figuraba como la opción predilecta de ejecutivos y operadores ligados a la industria de los hidrocarburos, sector en el que la urbe texana ejerce un rol de referencia global.

Itinerarios y significado del regreso

Rangel calificó como un acontecimiento «especial» en el plano personal —debido a su origen venezolano— la reactivación de unas operaciones que debieron detenerse hace casi diez años.

“En 2017 nos vimos en la necesidad de suspender esta ruta”, rememoró.

De acuerdo con la programación detallada por el ejecutivo, los vuelos se cumplirán bajo los siguientes horarios:

Tramo Houston – Caracas: Salida desde territorio estadounidense a las 11:55 p. m., con aterrizaje previsto en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía a las 6:00 a. m.

Tramo Caracas – Houston: Despegue desde la terminal aérea de Maiquetía a las 9:00 a. m. y llegada a la ciudad estadounidense a las 12:35 p. m.