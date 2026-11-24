El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) formalizó la impugnación contra al menos una decena de aspirantes inscritos en el proceso de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La acción fue encabezada por allegados de personas privadas de libertad por razones políticas, quienes cuestionaron la idoneidad de varios postulados dentro de la convocatoria abierta para renovar la cúpula del Poder Judicial. En el lugar, Andreína Baduel —hermana del preso político Josnars Baduel— fijó posición en nombre de los afectados.

“Las víctimas hoy denunciamos que no vamos a permitir que continúe el patrón de impunidad”, expresó.

Nueva fase de objeciones en diciembre

Durante la movilización, los asistentes alzaron su voz en señal de protesta contra las candidaturas objetadas, coreando consignas como “jueces que violan derechos no pueden ocupar esos puestos”.

Asimismo, los parientes de los detenidos adelantaron que el monitoreo sobre la lista de aspirantes continúa activo y anunciaron que el próximo 2 de diciembre acudirán nuevamente a consignar impugnaciones contra otro bloque de postulados.