El gobierno nacional activó este martes el Plan Económico Venezuela Renace, una estrategia financiera diseñada para estabilizar las cuentas nacionales, crear puestos de trabajo y reintegrar al país en el sistema financiero global. La iniciativa, promovida por la gestión de Delcy Rodríguez, fue anunciada oficialmente por el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega.

Durante la presentación, el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, defendió la viabilidad de las medidas al señalar que "este plan se ha construido con optimismo, fe y esperanza en un gran futuro para Venezuela: es un plan realista y responsable".

Proyecciones de expansión y creación de empleos

Las estimaciones oficiales apuntan a un cierre de año positivo, con un aumento del Producto Interno Bruto ubicado entre 5% y 6,5% al finalizar 2026. A mediano plazo, las autoridades proyectan sostener un ritmo de expansión de 6,3 % cada año durante los próximos diez años, buscando duplicar la capacidad productiva nacional para 2031.

Las autoridades señalaron que este crecimiento económico se logrará atrayendo inversiones para impulsar distintos sectores productivos y mejorar los servicios públicos. Según cálculos presentados por el Ejecutivo, estas inversiones permitirán abrir un promedio de 323.000 plazas laborales por año en el período comprendido entre 2026 y 2031.

Control inflacionario, política cambiaria y remuneraciones

En el ámbito monetario, el Ejecutivo y el Banco Central de Venezuela (BCV) coordinan acciones técnicas para lograr la unificación del mercado de divisas y reducir el alza de los precios a niveles de dos dígitos en el corto plazo.

"Todo esto con el fin central de mejorar el ingreso de todos los trabajadores", precisó Ortega, quien confirmó que el ajuste de las remuneraciones continuará sin detallar cifras ni plazos específicos.

"Los salarios de los trabajadores seguirán subiendo, así como el presupuesto destinado al pago de las pensiones, de manera responsable y sostenida", agregó el vicepresidente sectorial de Economía, quien agregó que el gobierno difundirá regularmente los reportes sobre el desempeño económico, la ejecución presupuestaria y el manejo de la deuda pública para el seguimiento ciudadano.

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