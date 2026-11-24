Caracas será sede el próximo 28 de noviembre del Venezuela Fintech Forum 2026, un encuentro que busca acercar a empresas venezolanas con organizaciones internacionales y promover oportunidades de negocio en el área financiera y tecnológica.

La actividad contará con representantes de 11 países, entre ellos Estados Unidos, Panamá, República Dominicana, Argentina, Colombia, México, Brasil, Chile, España, Bélgica e Inglaterra, con el propósito de impulsar acuerdos y ampliar la presencia de emprendimientos nacionales en mercados extranjeros.

Temas que abordará el encuentro

El foro incluirá conferencias, paneles y espacios para el intercambio de experiencias sobre la evolución de las finanzas digitales, los mecanismos de pago y la incorporación de nuevas tecnologías en los servicios bancarios. Entre los temas previstos figuran:

Pagos digitales y transacciones electrónicas.

Remesas y operaciones transfronterizas.

Comercio electrónico.

Ciberseguridad.

Innovación y tecnología aplicada al sistema financiero.

La presidenta ejecutiva de Fintech Venezuela, María Elena Machado, explicó que el encuentro pretende facilitar conexiones entre empresas locales y actores internacionales para generar oportunidades de crecimiento.

La actividad estaba prevista inicialmente para agosto, pero los organizadores decidieron posponerla debido al doble terremoto ocurrido el 24 de junio en Venezuela. La reprogramación permitió ajustar la fecha del encuentro, que ahora se realizará el sábado 28 de noviembre en Caracas.

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