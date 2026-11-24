La dirigente opositora Delsa Solórzano cuestionó las condiciones en las que operan los medios de comunicación en Venezuela y pidió que la regularización de sus concesiones se realice sin distinciones por su línea editorial.

A través de un pronunciamiento, Solórzano planteó que los procesos para regularizar las concesiones deben contar con criterios claros y objetivos, sin favorecer ni perjudicar a medios por sus posiciones editoriales. Asimismo, advirtió que las restricciones diferenciadas pueden representar una forma de censura.

La dirigente insistió en la necesidad de garantizar condiciones equitativas para el funcionamiento de los medios de comunicación en el país.

Solórzano también solicitó la derogación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley RESORTE), al considerar que su eliminación permitiría ampliar las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información.

Su planteamiento apunta a modificar el marco legal que regula el sector de los medios de comunicación en Venezuela.

La opositora argumentó que la libertad de expresión y el derecho a la información están protegidos por los artículos 57 y 58 de la Constitución venezolana.

"La libertad de expresión es un derecho humano que debe garantizarse sin discriminación alguna. Permitir que determinados medios ejerzan libremente su labor mientras otros permanecen sometidos a restricciones constituye también una forma de censura. La regularización de las concesiones debe responder a reglas claras, objetivas e iguales para todos, con independencia de la línea editorial de cada medio. La derogatoria de la Ley RESORTE es fundamental para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, consagrados en los artículos 57 y 58 de nuestra Constitución."

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