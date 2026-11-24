El sector hotelero venezolano registra mayor movimiento ante la llegada de ejecutivos, inversionistas y visitantes del exterior, en un contexto marcado por el repunte de la actividad empresarial y el aumento de la conexión aérea hacia el país, de acuerdo con un reporte publicado por Bloomberg Línea.

En declaraciones recogidas por ese medio, el presidente de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela (Fenahoven), Alberto Vieira, señaló que el gremio ha atendido a grupos internacionales interesados en evaluar oportunidades en el mercado local.

Interés de compra y alianzas en el sector

Según el reporte de Bloomberg Línea, Vieira afirmó que varias marcas extranjeras buscan volver a operar en Venezuela, al tiempo que existen grupos externos interesados en adquirir propiedades hoteleras.

El dirigente gremial añadió que también se analizan esquemas de asociación, como alianzas estratégicas o empresas conjuntas, entre operadores nacionales y firmas de afuera.

Vieira precisó que el público corporativo concentra gran parte de la demanda actual de alojamiento, favorecido por la mayor frecuencia de vuelos y el tránsito de viajeros de negocios.

Ciudades con mayor actividad y brecha entre categorías

De acuerdo con los balances del sector, destinos como Caracas, Maracaibo, Margarita y Puerto La Cruz muestran cifras favorables de ocupación.

Asimismo, El Tigre, en el estado Anzoátegui, ha ganado dinamismo por la presencia de empresas y ejecutivos vinculados al área petrolera.

Sin embargo, Vieira advirtió que el ritmo de ocupación no es uniforme entre todos los establecimientos: los hoteles de cuatro y cinco estrellas encabezan la demanda, los de tres estrellas presentan resultados positivos y otros alojamientos aún no reciben el mismo impulso de los visitantes internacionales.

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