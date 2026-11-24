El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este martes 24 de noviembre de 2026 prevalecerá cielo parcialmente nublado y zonas con poca nubosidad en gran parte del territorio nacional, aunque se mantienen núcleos nubosos que provocarán lluvias en varias entidades del país.

A través de sus redes sociales, el Inameh precisó las condiciones del tiempo para las próximas horas en Venezuela.

¿Cuál es el pronóstico del Imeh para las próximas horas?

Según el pronóstico del Inamhe, durante la madrugada y la mañana, prevalecerá cielo parcialmente nublado y zonas poco nubladas en gran parte del país.

Sin embargo, se estiman mantos nubosos generadores de lluvias o chubascos dispersos en zonas de Amazonas, Mérida y el Lago de Maracaibo.

Para la tarde y la noche, se mantendrán condiciones de parcialmente nublado a despejado en buena parte del territorio nacional.

Igualmente, algunos mantos nubosos acompañados de precipitaciones de intensidad variable, principalmente en nuestra Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Andes y Zulia.

Sobre la Gran Caracas, se prevé en la madrugada nubosidad de parcial a fragmentada con algunas lloviznas en zonas montañosas del estado Miranda.

El resto del periodo se mantendrá con nubosidad fragmentada e intervalos parcialmente nublados y temperaturas que oscilarán entre una mínima de 21 °C y una máxima de hasta 34 °C en La Guaira.

Por otra parte, las máximas alcanzarán los 39 °C en Puerto Ayacucho y Guayana Esequiba, seguidas por 38 °C en Barquisimeto, Maracaibo, Ciudad Bolívar e Isla de Aves.

En Caracas y San Carlos se espera una máxima de 33 °C, mientras que en Mérida la mínima descenderá hasta los 7 °C.

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