El consumo de energía en Venezuela marcó un nuevo récord este lunes 23 de noviembre al alcanzar el punto máximo registrado en lo que va de 2026 y a su vez de los últimos nueve años para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

De acuerdo con los reportes técnicos del sector, el pico de consumo supone un incremento del 9,3 % en comparación con la demanda máxima alcanzada durante 2025.

¿Cuánto es el máximo registrado?

El Ministerio de Energía Eléctrica y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) indicó que la demanda eléctrica alcanzó los 16.597 megavatios (MW) este lunes.

El repunte en el uso de electricidad responde a la combinación de factores climáticos y de actividad interna como el fenómeno climático Súper Niño, el cual ha elevado la sensación térmica en gran parte del territorio, disparando el uso continuo de sistemas de refrigeración y aires acondicionados.

De igual manera, el dinamismo en los sectores comercial e industrial ha incrementado los requerimientos energéticos durante las jornadas laborales.

Estas condiciones llevan la infraestructura de generación y distribución a operar bajo una exigencia máxima, especialmente en las franjas horarias de mayor calor y movimiento.

Ante esto, las autoridades invitan a la ciudadanía a moderar el uso de electrodomésticos de alto consumo como aires acondicionados, lavadoras, planchas o calentadores durante las horas pico del mediodía y la tarde.

Reducir esta carga simultánea ayuda a evitar sobrecargas y fluctuaciones en el servicio residencial.

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