El desarrollo económico de Venezuela requiere de manera inaplazable políticas coherentes y coordinadas que permitan reactivar el crédito bancario tanto para los ciudadanos como para el sector productivo. Así lo planteó el economista y docente Aarón Olmos durante LA CONVERSA en la multiplataforma informativa de 2001 con su director, Juan Ernesto Páez-Pumar.

“La contracción prolongada del financiamiento formal ha limitado la expansión del consumo y la inversión privada en el país”, advirtió el también docente universitario.

Olmos recordó que todas las economías crecen impulsadas por la inversión y el crédito, pero en Venezuela esta herramienta ha permanecido restringida durante años debido a la política monetaria del Banco Central de Venezuela (BCV) vinculada al encaje legal. Aunque el ente emisor ha realizado ajustes puntuales en ciertas instituciones y remunera fondos en cuentas de captación, el encaje legal se mantiene en un nivel elevado del 73%.

El economista explicó que el encaje legal es un instrumento monetario mediante el cual el banco central exige a las entidades bancarias mantener represado un porcentaje de los fondos captados. “Si de cada cien bolívares setenta y tres permanecen inmovilizados, la capacidad de intermediación crediticia se reduce drásticamente, encareciendo los préstamos disponibles y elevando las tasas de interés, como ocurre con el financiamiento en tarjetas de crédito que alcanza el 60% anual”, explica de la forma más pedagógica posible.

A modo de contraste, Olmos indicó que en una economía regular el encaje legal suele ubicarse alrededor del 8%, lo que deja un 92% de liquidez disponible para dinamizar la actividad económica. Al limitar el crédito con el objetivo de contener la inflación, el sistema financiero perdió su función tradicional de facilitar la adquisición de vivienda, vehículos, motocicletas o electrodomésticos, afectando el circuito comercial que beneficia tanto al consumidor como al fabricante y al comerciante.

Sin embargo, el especialista advirtió que liberar el crédito de forma aislada no basta para resolver los desequilibrios macroeconómicos. Sostuvo que la política monetaria debe actuar de manera armónica y paralela con la política cambiaria, la política fiscal y las medidas arancelarias.

“Reducir el encaje legal hacia niveles cercanos al 15% incrementaría la liquidez y el consumo, pero exige mecanismos complementarios que eviten presiones inflacionarias indeseadas y ofrezcan certidumbre a las empresas”, advierte el especialista del IESA.

Olmos subrayó además que las empresas y los industriales requieren acceso a financiamiento no solo en bolívares, sino también en moneda extranjera, para importar bienes de capital, equipos y materias primas.

“Es necesario reactivar el crédito en todas sus vertientes resulta indispensable para restablecer el flujo circulatorio de bienes, fomentar la producción nacional y ampliar las posibilidades reales de compra de la población”, recomienda el experto.

Olmos advierte sobre la necesidad de créditos bancarios

LA PESADA CARGA FISCAL EN VENEZUELA

Al abordar la presión tributaria, Olmos coincidió con los planteamientos de gremios como Conindustria y Consecomercio en que la carga fiscal en Venezuela resulta excesiva y compromete severamente la rentabilidad y competitividad del sector privado. Explicó que cuando los tributos absorben cerca del 70% de lo que genera una empresa —sumando cargas nacionales, regionales, municipales y contribuciones parafiscales—, el margen de maniobra para reinvertir, contratar personal o sostener el flujo de caja se vuelve sumamente estrecho.

El economista señaló que esta situación se agrava en un entorno marcado por la pérdida del valor de la moneda, la volatilidad cambiaria, las brechas entre tasas y la expectativa de mayor liquidez. Si bien destacó los esfuerzos de digitalización y cruce de bases de datos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) para combatir la evasión fiscal, consideró que el debate pendiente debe centrarse en revisar alícuotas, eliminar gravámenes redundantes y reducir la burocracia que asfixia la actividad formal.

“Una revisión fiscal debe buscar aliviar el funcionamiento de las empresas”, afirmó Olmos, al señalar que el Estado debe acompañar al sector productivo con condiciones tributarias ajustadas a la realidad de cada sector y con políticas que estimulen la formalización y la inversión. Destacó que una mayor recaudación debe traducirse en un retorno tangible en infraestructura, seguridad jurídica y servicios públicos eficientes.

El especialista enfatizó que fuera de Caracas, en el interior del país, muchas empresas que soportan una elevada carga tributaria deben asumir costos adicionales para suplir deficiencias del Estado. Mencionó el caso de compañías que se ven obligadas a adquirir o alquilar plantas eléctricas y comprar diésel para operar ante las fallas del sistema eléctrico, o que deben contratar camiones cisterna semanales para cubrir la falta de suministro continuo de agua potable, además de enfrentar el deterioro vial.

“Estos sobrecostos operativos, derivados de la ineficiencia en la prestación de servicios básicos, terminan trasladándose a los precios finales que pagan los consumidores”, sentenció sin dudar. Olmos advirtió que, aunque las cifras oficiales reflejen inflaciones mensuales moderadas, el impacto acumulado de estos “gastos ocultos” afecta la estructura de precios y el poder adquisitivo de los hogares, por lo que instó a adecentar la gestión pública y mejorar la transparencia en la asignación de recursos.

Olmos: Empresas afrontan "gastos ocultos" que se trasladan al consumidor

CASHEA VS. LA BANCA VENEZOLANA

Al analizar el auge de las plataformas tecnológicas de compras a plazos y financiamiento comercial, representadas de manera emblemática por el modelo de Cashea, Olmos explicó que estas aplicaciones ocuparon un espacio dejado por la retracción del crédito bancario tradicional. Señaló que la restricción del encaje legal limitó los préstamos rápidos, sencillos y de corto o mediano plazo en la banca, impulsando a muchas personas a vivir al día y restringiendo su capacidad de compra.

El economista precisó que el modelo de compras financiadas a cuotas mediante aplicaciones digitales rescata una lógica comercial histórica —comprar hoy y pagar en plazos cortos— adaptada a herramientas tecnológicas y a sectores como comercio, servicios, alimentos o tecnología. Destacó que este esquema ha generado competencia sana, ha impulsado ventas en comercios afiliados y ha demostrado bajos índices de morosidad, evidenciando que los ciudadanos valoran la posibilidad de fraccionar pagos en función de sus ingresos laborales.

A diferencia del préstamo bancario tradicional, que implica intermediación financiera regulada sobre depósitos captados y sujetos a encaje legal y tasas de interés formalmente establecidas por el sistema bancario, estas plataformas operan como esquemas de financiamiento de compras a plazos vinculadas al comercio y a acuerdos de cuotas entre usuario, tienda y plataforma. “Estas empresas han construido bases de datos relevantes sobre el comportamiento de pago de los consumidores, mientras la banca busca retomar espacios y ampliar límites crediticios”, puntualizó.

No obstante, el docente advirtió que el uso de estas herramientas exige educación financiera y disciplina personal para evitar el sobreendeudamiento en cadena entre distintas aplicaciones. “La coexistencia de modelos de financiamiento enriquece la competencia y amplía las opciones del consumidor, siempre que se acompañe de mayor estabilidad macroeconómica, confianza institucional y una banca plenamente habilitada para respaldar el crecimiento del país”, dijo Olmos.

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