Dos marchas toman el centro de Caracas este martes 24 de noviembre de 2026,, lo que causará retrasos en las principales arterias viales de la ciudad.

Según los últimos reportes oficiales, las movilizaciones están vinculadas al sector laboral.

Dos marchas en Caracas este 24 de noviembre

Por una parte, la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) e integrantes de la fuerza laboral oficialista se movilizan para conmemorar los 15 años de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), jornada anunciada previamente por el secretario general, Diosdado Cabello.

De acuerdo con el reporte, la concentración se iniciará desde las 10:00 en la Cantv, avenida Libertador.

De forma paralela, gremios, sindicatos y trabajadores de la administración pública —entre ellos representantes de los sectores educación y salud— convocaron a una concentración a partir de las 9:00 a. m. frente a la sede del Ipasme, en la esquina Sagrado Corazón de Jesús de la avenida Universidad en La Hoyada, para marchar hacia las adyacencias del Palacio de Miraflores en reclamo de mejoras salariales, aguinaldos y reivindicaciones contractuales.

Vías alternas para circular

Ante posibles cierres preventivos y restricciones de paso en la avenida Universidad, La Hoyada, avenida Urdaneta y los alrededores de Miraflores, los conductores que se desplazan desde el este hacia el centro u oeste de Caracas cuentan con las siguientes opciones de tránsito:

Autopista Gran Cacique Guaicaipuro: Permite cruzar la ciudad de este a oeste sin entrar al casco central.

Avenida Boyacá (Cota Mil): Funciona como ruta rápida por el norte para enlazar con San Bernardino, La Pastora o el oeste, fuera del perímetro de las concentraciones.

Avenida Libertador: Ofrece conexión en sentido oeste hasta Plaza Venezuela o El Recreo para retomar la autopista o el tramo norte de la avenida Andrés Bello.

Por otra parte, los transeúntes también pueden hacer uso del Metro de Caracas, especialmente la Línea 1 y sus conexiones, como alternativa al tráfico terrestre en las zonas afectadas.

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