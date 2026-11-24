El Gobierno de Venezuela proyecta que la producción de petróleo crudo del país suba desde 1,12 millones de barriles diarios en 2025 (y 1,21 millones estimados en 2026) hasta 2,90 millones de barriles diarios en 2036, de acuerdo con el programa Venezuela Renace.

El documento estima inversiones de capital por 160.000 millones de dólares en el sector petrolero entre 2026 y 2036 —con 85.000 millones de dólares a cargo de socios y 75.000 millones de dólares de Pdvsa—, además de 15.000 millones de dólares en capital gasífero financiados por socios internacionales.

Acuerdo bilateral sobre 17 campos y cambios legales

El texto destaca el acuerdo petrolero de 25 años anunciado el 28 de agosto de 2026 entre Estados Unidos (EEUU) y Venezuela sobre 17 campos con cerca de 65.000 millones de barriles de reservas probadas.

Ese perímetro reúne ocho campos greenfield (cerca del 71 % de las reservas del acuerdo) y nueve campos brownfield bajo Convenios de Participación Productiva (CPP) con North American Blue Energy Partners (NABEP), con una proyección superior a 200.000 millones de dólares en ingresos para el Estado durante el lapso de 25 años.

Asimismo, el informe señala que las reformas a la Ley Orgánica de Hidrocarburos de enero de 2026 y su reglamento permiten que empresas privadas domiciliadas en el país realicen actividades primarias y comercialicen hidrocarburos, reducen el tope combinado de regalías e impuesto integrado del 45 % al 35 % según el proyecto e incorporan arbitraje internacional.

Gas, alianzas y retos operativos

En gas natural, el programa del Gobierno reporta reservas superiores a 190 billones de pies cúbicos y calcula que la producción comercializable llegue a 3.744 millones diarios en 2036, con aportes de los campos transfronterizos Lorán y Dragón a partir de 2028.

El documento también menciona acuerdos y entendimientos con Chevron, Shell, Repsol, Eni, Continental Resources y ExxonMobil, y advierte que el cumplimiento de las metas requiere rehabilitar infraestructura de superficie, oleoductos y redes eléctricas.

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