La deuda pública de Venezuela alcanzó 237.544 millones de dólares al cierre de 2025 —cerca del 242,00 % del Producto Interno Bruto (PIB)—, según el programa Venezuela Renace difundido en noviembre de 2026.

El documento sostiene que el nivel actual de endeudamiento es insostenible y plantea una reestructuración integral de los pasivos externos dentro de su fase inicial de normalización (de cero a doce meses), con el fin de aliviar la carga financiera, recuperar margen fiscal y restablecer el acceso a los mercados internacionales.

¿Cómo plantea el programa la renegociación de la deuda?

De acuerdo con el texto oficial, el proceso de reestructuración se apoyará en cuatro principios rectores: sostenibilidad, integralidad, buena fe y transparencia, además de celeridad para alcanzar acuerdos consensuados.

El plan contempla un perímetro amplio de deuda elegible que abarca obligaciones externas de la República y de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) mediante un tratamiento unificado cuando corresponda.

Para la deuda comercial externa en bonos, el programa prevé un canje ordenado con tenedores privados, mientras que los créditos bilaterales tendrían un tratamiento coherente mediante el reperfilamiento o la búsqueda de nuevas condiciones concesionales.

En paralelo, el informe señala que las acreencias multilaterales se atienden mediante la regularización de atrasos y el restablecimiento institucional con organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y CAF, al tiempo que se busca una solución ordenada para los laudos arbitrales.

Composición de los pasivos al cierre de 2025

Las tablas del programa distribuyen los 237.544 millones de dólares de deuda pública en las siguientes categorías:

Deuda comercial : suma 116.549 millones de dólares (49,10 % del total), repartidos en 110.134 millones de dólares en eurobonos y 6.415 millones de dólares en préstamos bancarios y facilidades de crédito.

Deuda no financiera: alcanza 67.282 millones de dólares (28,30 % del total), concentrada en PDVSA por pagarés (25.299 millones de dólares), deuda con proveedores (17.097 millones de dólares), empresas mixtas (10.834 millones de dólares), pensiones (6.209 millones de dólares), notas promisorias (4.310 millones de dólares) y certificados de inversión (3.534 millones de dólares).

Deuda arbitral: totaliza 26.288 millones de dólares (11,10 % del total) por demandas y laudos pendientes.

Deuda bilateral: llega a 23.262 millones de dólares (9,80 % del total), encabezada por el Banco de Desarrollo de China a través de BANDES (16.866 millones de dólares), Rusia mediante Vnesheconombank (5.080 millones de dólares) y Brasil con BNDES (1.128 millones de dólares).

Deuda multilateral: asciende a 4.163 millones de dólares (1,80 % del total), con mayor peso del BID (2.735 millones de dólares) y CAF (1.423 millones de dólares).

Déficit fiscal y medidas monetarias asociadas

El informe indica que el balance primario consolidado del sector público no financiero cerró 2025 con un déficit de 4,00 % del PIB, pese a un superávit primario de 1,30 % del PIB en el Gobierno Central, debido al costo de los subsidios a los hidrocarburos (5,10 % del PIB) en Pdvsa.

Para respaldar la credibilidad de la reestructuración, el plan incluye la introducción de reglas fiscales, la unificación del régimen cambiario, el control de la base monetaria, la publicación periódica de datos del Banco Central de Venezuela (BCV) y la meta de eliminar el déficit primario hacia 2031.

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