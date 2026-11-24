La revisión de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y la necesidad de modificar el sistema tributario venezolano forman parte de los planteamientos expuestos por Mercedes Malavé.

Esta propuesta contempla anular algunas de estas normas por presuntas incompatibilidades con la Constitución y revisar su impacto en el sector comercial.

Malavé considera que las denominadas leyes constitucionales deben quedar sin efecto, al argumentar que esa figura no está contemplada en la ley. También cuestionó el alcance de la ANC, al señalar que, en lugar de elaborar una nueva Constitución, aprobó instrumentos legales que incidieron en distintas áreas, especialmente en materia tributaria.

Entre las normas que mencionó figura la Ley contra el Odio, cuya nulidad también solicitó por razones constitucionales. Sin embargo, su planteamiento abarca el conjunto de disposiciones aprobadas por ese organismo.

La vocera también expresó preocupación por la presión tributaria sobre comerciantes y empresas, al considerar que las obligaciones fiscales se mantuvieron pese a las dificultades económicas, los bajos precios del petróleo y la disminución de la producción petrolera que caracterizaron aquel período.

En ese sentido, sostuvo que el esquema impositivo requiere cambios para evitar cargas que, según su valoración, afectan la actividad comercial y la capacidad económica de los contribuyentes.

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