La Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) notificó que el Sistema Único de Trámites (SUT) permanecerá fuera de servicio hasta el 2 de diciembre de 2026 debido a labores de mantenimiento preventivo, correctivo y optimización tecnológica.

El organismo llamó a los sujetos regulados, tanto personas naturales como jurídicas, y al público en general a abstenerse de realizar carga de datos, registros o solicitudes en la plataforma durante ese período para evitar incidencias operativas.

Una vez que el sistema vuelva a estar operativo, los usuarios deberán ingresar y actualizar su información en formato PDF.

Las personas naturales deben cargar cédula de identidad, RIF, fotografía y título universitario o de bachiller, según corresponda.

Requisitos para personas jurídicas y canales de atención

En el caso de las personas jurídicas nacionales, se exige el documento constitutivo y su última modificación, el último capital social aprobado mediante acta de asamblea, la composición accionaria reflejada en acta de asamblea y la designación de junta directiva en acta de asamblea.

La Sudeaseg precisó que esta actualización solo busca agrupar de forma digital la documentación requerida y no implica ningún pago.

Para solicitudes o requerimientos durante estos días, el organismo indicó comunicarse a través de su taquilla de correspondencia o mediante el correo electrónico oacoficial@sudeaseg.gob.ve.

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