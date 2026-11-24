Los pasajeros en Venezuela que necesitan volar entre Caracas y Madrid cuentan con opciones activas de Iberia, Air Europa, Laser y Estelar desde el aeropuerto de Barajas, mientras enfrentan pasos definidos para recuperar el dinero de pasajes afectados por Plus Ultra, según un reporte de Cinco Días.

Antes del freno de este enlace, Plus Ultra movía entre dos y cuatro frecuencias semanales de ida y vuelta en el puente entre España y Venezuela, y también detuvo rutas como Lima y Buenos Aires el 17 de noviembre tras dejar atrás Bogotá y Montevideo en medio de una deuda de 53.00 millones de euros con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y ajustes laborales que alcanzan hasta el 40.00 por ciento de su plantilla.

Alternativas para volar entre Caracas y Madrid

Para viajar entre Madrid y Caracas, Iberia cubre cinco frecuencias semanales de ida y vuelta y Air Europa mantiene cinco vuelos semanales.

La venezolana Laser opera de forma regular en la ruta, mientras que Estelar ofrece una programación más acotada en comparación con las otras opciones activas.

Cómo reclamar el dinero del boleto

FACUA, una organización española de defensa de los derechos de los consumidores, explica que las posibilidades de recuperar el importe dependen de la forma de pago y del tipo de contratación.

Si el boleto se pagó con tarjeta bancaria, el viajero puede pedir al banco la devolución del dinero por un servicio no prestado.

Cuando el vuelo forma parte de un viaje combinado o paquete vacacional, la agencia o el turoperador debe reubicar al pasajero o reintegrar el pago, mientras que una póliza privada con cobertura por quiebra puede cubrir gastos de repatriación o nuevos pasajes.

Si la aerolínea entra en concurso de acreedores, los usuarios pasan al último lugar en el orden de cobro.

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