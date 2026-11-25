Al menos 30 personas fallecieron y otras 15 resultaron heridas este miércoles tras la explosión de un camión cisterna que transportaba bombonas de gas en la carretera de circunvalación del distrito de Warraq, al norte de El Cairo, según el balance preliminar difundido por el Ministerio de Salud y Población de Egipto.

De acuerdo con reportes de seguridad citados por la agencia EFE y el diario local Al Ahram, el siniestro se originó cuando la unidad pesada sufrió una avería en el sistema de dirección mientras transitaba por el túnel 10 —en la vía que conecta la capital egipcia con la gobernación de Guiza—, provocando que el conductor perdiera el control y colisionara contra la barrera de hormigón, lo que desencadenó la detonación y una llamarada que alcanzó a múltiples automóviles cercanos.

Para atender la emergencia, las autoridades desplegaron 39 ambulancias junto con efectivos de Protección Civil y cuerpos de Bomberos, quienes trabajaron en la contención del fuego y trasladaron a los lesionados hacia los hospitales Zayed, Al Wara e Imbaba, ubicados al oeste de la ciudad, bajo la coordinación del ministro de Salud, Jaled Abdelgafar.

Aunque las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar de manera oficial las causas del hecho, este suceso se suma a los recurrentes accidentes viales de múltiples víctimas registrados en Egipto, asociados frecuentemente al exceso de velocidad, deficiencias en el mantenimiento vehicular y el incumplimiento de las normas de tránsito.

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