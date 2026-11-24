El Gobierno de la República Dominicana reactivó el mecanismo excepcional de normalización migratoria dirigido a ciudadanos venezolanos, poniendo en marcha una segunda etapa del plan que fue formalizada a través de la Resolución Conjunta RES. ESP-001-2026.

La disposición fue suscrita de manera conjunta por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) y el Ministerio de Interior y Policía (MIP), en articulación con la Dirección General de Migración y siguiendo las recomendaciones emitidas por el Consejo Nacional de Migración.

Según los lineamientos establecidos en el instrumento oficial, esta reapertura busca dar respuesta a los trámites que quedaron inconclusos, agilizar las renovaciones, introducir flexibilizaciones en los recaudos exigidos y brindar una oportunidad a quienes no lograron incorporarse o finalizar su inscripción durante la primera fase del programa.

Entre los parámetros principales de esta etapa destacan los siguientes puntos:

Ampliación del período de ingreso: Podrán acogerse al beneficio los ciudadanos venezolanos que hayan entrado de forma regular al territorio dominicano entre los años 2014 y 2023, extendiendo así el límite fijado anteriormente hasta marzo de 2020.

Plazo para postularse: La recepción de nuevas solicitudes estará habilitada por un lapso continuo de 180 días.

Duración del documento: Los carnets expedidos bajo esta modalidad contarán con un período de vigencia de dos años.

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