Una delegación de alto nivel de Trinidad y Tobago arribó a Venezuela con el objetivo de consolidar la cooperación bilateral en materia energética, informó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores a través de su cuenta oficial en Instagram.

La comitiva caribeña está encabezada por la secretaria permanente del Ministerio de Energía e Industrias Energéticas de Trinidad y Tobago, Karinsa Tulsie, quien fue recibida a su llegada al país por la viceministra de Gas de Venezuela, Cindy Alejandra Rondón.

De acuerdo con el reporte difundido por la Cancillería venezolana, el cronograma de trabajo se extenderá durante los próximos días e incluirá encuentros técnicos con integrantes de la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago (NGC), con el fin de evaluar la ejecución de convenios previos y explorar nuevas oportunidades de complementariedad en el sector.

"Durante los próximos días, junto a integrantes de la NGC, revisarán el avance de acuerdos previos en hidrocarburos y gas, además de evaluar nuevas alianzas estratégicas", precisó el despacho diplomático en su publicación oficial.

Ejes de la agenda bilateral en energía

El intercambio entre los equipos técnicos y autoridades de ambas naciones se centra en fortalecer la integración energética caribeña:

Seguimiento de convenios: Revisión del estado y avances operativos de los acuerdos suscritos con anterioridad en el ámbito de los hidrocarburos y el gas natural.

Nuevas alianzas: Evaluación de proyectos conjuntos y esquemas de cooperación orientados a dinamizar la relación energética entre Caracas y Puerto España.

Integración regional: La Cancillería subrayó que la visita reafirma el propósito común de impulsar iniciativas compartidas y consolidar los vínculos de cooperación en la región.

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