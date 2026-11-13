Imputan por asociación criminal al expresidente paraguayo Santiago Peña

La Fiscalía de Paraguay amplió este viernes la imputación contra el expresidente Santiago Peña al incorporar el cargo de asociación criminal dentro de la investigación por el colapso de Ueno Bank. La medida alcanza también al extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, al superintendente de Bancos, Holger Insfrán, y a los exdirectivos de la autoridad monetaria Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González.

De acuerdo con el fiscal Christian Benítez, esta nueva calificación se suma a las acusaciones previas de lesión de confianza y administración en provecho propio que mantienen al exmandatario bajo prisión preventiva desde la semana pasada, luego de ser destituido mediante un juicio político en el Senado. El Ministerio Público sostiene que los señalados conformaron una estructura organizada para favorecer al Grupo Vázquez y permitir que la entidad financiera continuara captando fondos públicos pese a los informes técnicos que advertían sobre su insolvencia.

En el marco de las diligencias ejecutadas entre el jueves y este viernes, las fuerzas de seguridad arrestaron a Insfrán, Caballero y Mora tras allanar sus residencias, mientras que González se entregó en una comisaría de Asunción. Asimismo, uno de los exmiembros del directorio enfrenta cargos adicionales por la presunta producción y uso de documentos públicos de contenido falso.

La Fiscalía advirtió que los delitos atribuidos constituyen hechos precedentes al lavado de activos y estimó una expectativa de pena de hasta quince años de prisión para el exjefe de Estado, al tiempo que solicitó el bloqueo de bienes y cuentas bancarias de los procesados ante el perjuicio patrimonial causado al Fondo de Garantía de Depósitos.

Visite nuestras secciones Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube