Haití entra en nueva fase de seguridad: Bukele toma un estadio y prepara una ofensiva con perros robóticos

Las fuerzas militares de El Salvador asumieron la seguridad del estadio Sylvio-Cator, ubicado en Puerto Príncipe, luego de que la Policía haitiana anunciara la recuperación del recinto, que permanecía bajo dominio de pandillas desde 2024.

La operación se realizó el jueves 12 de noviembre con participación de agentes locales y mercenarios extranjeros, según reportes.

Tras recuperar las instalaciones, los efectivos salvadoreños ocuparon diferentes posiciones para proteger el complejo deportivo. El presidente Nayib Bukele confirmó que el lugar funcionará como una base operativa desde la cual se coordinarán nuevas acciones contra las organizaciones criminales que mantienen presencia en distintos sectores del país.

Despliegue militar incluye tecnología robótica

Entre los recursos que destacan en esta operación se encuentra la incorporación de perros robóticos armados, como parte de los equipos destinados a reforzar la seguridad.

Bukele también anunció el comienzo de una ofensiva y advirtió a los integrantes de las pandillas que permanezcan en el área sobre las consecuencias de no abandonar el territorio. Así fueron sus palabras:

"Ahora tenemos la ventaja sobre el terreno. Exijo con firmeza a todos los miembros de las bandas que abandonen la zona antes de que comience la ofensiva. Quien se quede sufrirá consecuencias"

La movilización forma parte de una operación más amplia que contempla la presencia de aproximadamente 2.000 militares salvadoreños en Haití. Este contingente llegó a finales de octubre por orden del mandatario y trabaja de manera independiente de la Fuerza de Represión de Pandillas respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El estadio permanecía bajo dominio criminal

El Sylvio-Cator fue inaugurado en 1953 y tiene capacidad para unos 10.000 espectadores. Sin embargo, el avance de los grupos armados provocó que el recinto quedara bajo su control desde 2024, lo que afectó el desarrollo de las actividades deportivas.

La crisis de seguridad también obligó a la selección nacional de fútbol de Haití a disputar sus partidos como local en Curazao durante la última fase de las eliminatorias para el Mundial de 2026.

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